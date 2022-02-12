Португалия, 22 тур

Бенфика – Санта-Клара – 2:1

Голы: Нуньес, 60, 62 – Мохеби, 21

Бенфика принимала середняка чемпионата, но неожиданно получила немало проблем. Санта-Клара открыла счет в середине первого тайма и долгое время удерживала преимущество. Лишь нелепый пенальти сломал сопротивление гостей.

Швед забил гол, способствовав разгромной победе Мехелена – украинец с результативным действием три последних матча

Дарвин Нуньес реализовал удар с точки, а через две минуты забил победный гол. Ассистировал уругвайцу Роман Яремчук. Форвард сборной Украины проводил первый матч за Бенфику после травмы глаза. Это первое результативное действие Яремчука в 2022 году.