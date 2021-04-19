Переход нападающего Гента Романа Яремчука в португальский гранд, кажется, не состоится.

Спортинг больше не заинтересован в трансфере украинского форварда, сообщает Record.

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По информации источника, вместо Романа Яремчука, который долгое время был на радарах, "львы" выбрали другую приоритетную цель. Ею стал Паулинью Диаш, который сейчас защищает цвета Браги. Ранее среди претендентов на украинца называли еще Рому, Арсенал, Вулверхэмптон, Лацио и другие клубы.

Заметим, контракт Яремчука с Гентом действующий до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Романа в 13 млн евро, но "буйволы" хотят выручить за своего игрока не менее 15 млн.

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