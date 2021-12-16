"Чесно, він мені довіряє. Відчуваю його підтримку. Він часто зі мною розмовляє. Він наголошує, що треба більше спілкуватися, більше португальську мову вчити. Намагаюся прислухатися. Просто роблю те, що кажуть.

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Не буду: "Та я там приїхав, зіркою, мене купили за якісь гроші". Тут є серйозні футболісти, на моїй позиції також, які хочуть грати. Не попадаючи до складу, теж показують своє невдоволення. На кожну позицію є по два-три футболісти. Не можу зараз пирхати носом. Потрібно говорити.

Маліновський мені казав, що у перший рік в Аталанті теж було непросто. Сказав, що цей період слід пережити. Потрібно вчитися, слухати, що вони роблять", – сказав Яремчук для Youtube-каналу pressing.

У нинішньому сезоні португальської першості Яремчук провів 9 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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