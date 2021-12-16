Кубок ліги, Португалія, 3-й тур групового етапу

Бенфіка – Спортінг Ковільян – 3:0

Голи: Сеферовіч, 28, Нуньєс, 68, 73

Вилучення: Азуга, 39 (СК)

Кубок португальської ліги має специфічний формат. Є 4 групи по 3 команди, проте у плей-офф виходить лише одна. Бенфіка дозволила собі розписати нічию з Гімараєшем, тому в останньому турі була зобов'язана перемагати з різницею у мінімум 3 голи. Суперник був не надто грізний – Спортінг Ковільян, який йде аутсайдером навіть у другому дивізіоні.

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Роман Яремчук щойно відновився після перевтоми м'язів, тому Жорже Жезуш залишив його у запасі. На 28-й хвилині рахунок відкрив прямий конкурент українця – Харіс Сеферовіч. Перед перервою Азуга залишив Спортінг у меншості, а Жезуш провів відразу 3 заміни під час відпочинку. Джокери довго не працювали, тому тренер Бенфіки ризиковано випустив і Яремчука.

Втім, героєм кінцівки став не українець. Дарвін Нуньєс оформив дубль за 5 хвилин і вивів Бенфіку у плей-офф. Зауважимо, що чинний володар трофея, лісабонський Спортінг, також вийшов з групи, а Порту сенсаційно програв у першому турі і вже втратив усі шанси.

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