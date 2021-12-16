"Честно, он мне доверяет. Чувствую его поддержку. Он часто со мной разговаривает. Он подчеркивает, что надо больше общаться, больше португальский язык учить. Стараюсь прислушиваться. Просто делаю то, что говорят.

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Не буду: "Да я там приехал, звездой, меня купили за какие-то деньги". Здесь есть серьезные футболисты, на моей позиции тоже, которые хотят играть. Не попадая в состав, тоже показывают свое недовольство. На каждую позицию есть по два-три футболиста. Не могу сейчас фыркать носом. Надо говорить.

Малиновский говорил мне, что в первый год в Аталанте тоже было непросто. Сказал, что этот период следует пережить. Надо учиться, слушать, что они делают", – сказал Яремчук для Youtube-канала pressing.

В нынешнем сезоне португальского первенства Яремчук провел 9 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

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