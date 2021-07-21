Наставник Гента Хейн Ванхазебрук оголосив заявку на стартовий єврокубковий поєдинок проти Волеренги, інформує прес-служба клубу.

Яремчук узгодив умови контракту з Бенфікою, – ЗМІ

У ній немає Романа Яремчука та Романа Безуса. Обидва поки що не повернулись з відпустки, яку отримали після Євро-2020. На європейській першості форвард записав до свого активу 2 голи та асист, хавбек результативними діями не відзначався.

Зауважимо, матч Гент – Волеренга відбудеться вже завтра, 22 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Ліга чемпіонів: Селтік драматично втратив перемогу, тріумф Ференцвароша – нефарт залишив Зубкова без гола