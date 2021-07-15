Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук ще на крок наблизився до переходу в Бенфіку.

Яремчук домовився з Бенфікою щодо умов особистої угоди, повідомляє Команда №1 з посиланням на Voetbal24.

Яремчук погодився на трансфер у Бенфіку, – ЗМІ

Зазначимо, що домовленість щодо контракту не означає, що трансфер вже завершений – клуби продовжують переговори. Бенфіці доведеться витратити кругленьку суму, оскільки Гент має намір виручити за українця не менше 20 млн євро.

Контракт Романа з Гентом, за який він провів 43 матчі минулого сезону (23 м'ячі та 8 асистів), розрахований до літа 2025-го. На Євро-2020 українець теж непогано себе зарекомендував – два голи та одна результативна передача у 5 зустрічах.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря