Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 2 раунд

Динамо Загреб – Омонія – 2:0

Голи: Майєр, 65, Якіч, 81

Ференцварош – Жальгіріс – 2:0

Голи: Узуні, 25, Нгуен, 39

Незабитий пенальті: Узуні, 90+2

Рапід – Спарта Прага – 2:1

Голи: Кнасмюлнер, 63, 71 – Крейчі, 3

Селтік – Мітьюлланд – 1:1

Голи: Абада, 39 – Евандер, 66

Вилучення: Біттон, 44 (друга жовта) – Дрейєр, 56 (друга жовта)

Омонія понад годину трималася у гостях в загребського Динамо. Зрештою, хорвати завдяки Ловро Майєру, який оформив гол+пас, з дуже хорошим гандикапом і шансами пройти в наступний раунд поїдуть на Кіпр.

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Ференцварош також зробив упевнений крок до продовження боротьби у головному клубному турнірі Європи. "Фраді" забезпечили собі необхідний результат ще до перерви. Спочатку Узуні скористався пасом Раяна Ммає і метрів з 11-ти переправив м'яч у сітку, а пізніше Нгуен з лінію штрафного подвоїв перевагу. На останніх хвилинах Узуні міг оформити дубль, але не реалізував пенальті.

Зауважимо, що у складі господарів з перших хвилин зіграли обидва українці. Ігор Харатін провів на полі увесь матч, а Олександр Зубков на 69-й хвилині поступився місцем Роберту Маку. До слова, вінгер збірної України був чи не найактивнішим гравцем матчу в першому таймі. Зубков мав аж три непогані можливості забити: одного разу врятував голкіпер, а інші два постріли зовсім трохи розминулися з ціллю.

Празька Спарта не змогла скористатися перевагою, здобутою завдяки голу Крейчі вже на третій хвилині. Рапід доволі довго шукав ключі до оборони суперника, але таки зумів не лише відігратися, а забити переможний м'яч.

Селтік також не зміг вберегти переможний рахунок, але у Шотландії все було куди драматичніше. "Кельти" вийшли вперед наприкінці першого тайму і ще до перерви залишилися у меншості. Однак на початку другої половини арбітр вилучив гравця Мітьюлланда, урівнявши склади. Невдовзі після цього данці відігралися, а за останні півгодини так ніхто й не спромігся на переможний гол.

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