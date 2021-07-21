Сразу два представителя сборной Украины не сыграют в матче квалификации Лиги конференций.

Наставник Гента Хейн Ванхазебрук объявил заявку на стартовый еврокубковый поединок против Волеренги, сообщает пресс-служба клуба.

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В ней нет Романа Яремчука и Романа Безуса. Оба пока не вернулись из отпуска, который получили после Евро-2020. На европейском первенстве форвард отметился 2-мя голами и ассистом, хавбек результативными действиями не отличался.

Заметим, матч Гент – Волеренга состоится уже завтра, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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