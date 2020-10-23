"Минулої зими у Яремчука була пропозиція від Ньюкасла. Він міг виїхати в АПЛ. Але за нього за мірками Гента давали мало грошей.

Яремчук зустрівся з керівництвом Гента та отримав вердикт щодо свого майбутнього

Чи буде у Яремчука регрес? Роман розраховував, що його продадуть, а коли продають інших, а ти повинен грати, це дуже складно. Думаю, що в наступне трансферне вікно він покине Гент", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, український форвард вже тривалий час вимагає у Гента продати його, що провокувало конфлікти між гравцем та керівництвом клубу. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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