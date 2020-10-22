Ліга Європи, 1 тур

Група J

Тоттенхем – ЛАСК – 3:0

Голи: Моура, 18, Андраде, 27 (аг), Сон, 84

Лудогорець – Антверпен – 1:2

Голи: Ігініо, 46 – Геркенс, 63, Рафаелов, 70

Група К

Вольфсберг – ЦСКА – 1:1

Голи: Ліндль, 42 (пен) – Гайч, 5

Динамо Загреб – Фейєнорд – 0:0

Нереалізований пенальті: Бергейс, 8 (Ф)

Група L

Слован – Гент – 1:0

Гол: Юсуф, 29

Хоффенхайм – Црвена Звезда – 2:0

Голи: Баумгартнер, 64, Даббур, 90+4

Тоттенхем приймав ЛАСК і вийшов на матч без нестримного дуету Кейна та Сона. Однак вистачило Вінісіуса, Моури, Ламели та Бейла – вони впоралися з австрійською обороною. Бразильці організували перший гол, а Бейл з Ламелою (внаслідок класного рейду Регілона) – другий. Після прострілу Гарета м'яч у власні ворота зрізав конкурент Чеберка по позиції Андраде. Сам українець просидів весь матч у запасі. Розгромним рахунок зробив Сон, який з'явився на заміну.

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"Шпори" перемогли та очолили групу J. У паралельному поєдинку квартету Антверпен влаштував камбек проти Лудогорця. На красивий гол Ігініо бельгійці відповіли результативними ударами Геркенса та Рафаелова – перший забив після кутового, а другий скористався подарунком оборони.

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ЦСКА обмінявся голами з Вольфсбергом. Гайч і Влашіч у дебюті зустрічі вивели росіян вперед, однак лідер австрійців Ліндль зрівняв рахунок з пенальті. Господарі несподівано відвоювали нічию. В іншому матчі групи К загребське Динамо та Фейєнорд видали непогану битву. Нідерландці були ближчими до перемоги, але навіть з пенальті не забили. У підсумку – дві нічиї, у всіх по 1 очку.

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Гент поїхав у гості до Слована в Ліберець. У стартовому складі "буйволів" з українців з'явився лише Яремчук – Безус і Пластун залишилися в запасі. Бельгійці мали відчутну ігрову перевагу, але реалізувати свої шанси не могли. Яремчук створив хорошу нагоду партнеру (той не забив), а потім сам змарнував перспективний момент, не влучивши у дальній кут. А Слован вирвав перемогу – Юсуф скористався провалом оборони Гента.

Хоффенхайм переграв Црвену Звезду за всіма параметрами, однак лише двічі вразив ворота. Баумгартнер замкнув подачу Руді з правого флангу, а Даббур поставив масну крапку в компенсований час. Слован і Хоффенхайм лідирують у групі L, а Гент і Црвена Звезда ускладнили собі завдання на вихід у плей-офф.

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