"Серія нічиїх? Важко сказати, чому так виходить. Це футбол. Це не програш, але якби ми двічі не втратили очки з Казахстаном, з Фінляндією не пропустили на 89-й хвилині, то були б зараз на 1-му місці. Але ми втратили очки і на 3-му місці. Перебуваєм в підвішеному стані – вийде у нас вийти на ЧС чи ні. Все в наших руках.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У Казахстані я вперше забив за збірну дальнім ударом. Був чудовий пас від Олександра Караваєва. Просто ухвалив таке рішення. Йшла друга хвилина матчу – можна було ризикувати і пробити по воротах. Чому ні? Треба було ухвалювати швидке рішення, вдався хороший гол", – сказав Яремчук для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, у своїй групі кваліфікації до ЧС-2022 українці поки розташувались на третій сходинці. Попереду у команди Петракова поєдинок з Фінляндією та дві зустрічі з боснійцями, у яких "синьо-жовтим" потрібно перемагати, щоб сподіватись на плей-офф.

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