"Серия ничьих? Трудно сказать, почему так получается. Это футбол. Это не проигрыш, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, с Финляндией не пропустили на 89-й минуте, то были бы сейчас на 1-м месте. Но мы потеряли очки и на 3-м месте. Находимся в подвешенном состоянии – получится у нас выйти на ЧМ или нет. Все в наших руках.

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В Казахстане я впервые забил за сборную дальним ударом. Был прекрасный пас от Александра Караваева. Просто принял такое решение. Шла вторая минута матча – можно было рисковать и пробить по воротам. Почему нет? Надо было принимать быстрое решение, удался хороший гол", – сказал Яремчук для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, в своей группе квалификации к ЧМ-2022 украинцы пока расположились на третьей строчке. Впереди у команды Петракова поединок с Финляндией и две встречи с боснийцами, в которых "сине-желтым" нужно побеждать, чтобы надеяться на плей-офф.

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