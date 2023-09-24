Головний тренер Валенсії Рубен Бараха пролив світло на загадкову відсутність українського форварда Романа Яремчука у заявці команди на матч 6-го туру Ла Ліги з Альмерією (2:2).

"Він приїхав зі збірної України з проблемою. Яремчук намагається тренуватися, але почувається не дуже добре. Він хоче одужати.

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Ми трохи поговорили, щоб зняти з нього тиск, знизити навантаження на ці три-чотири дні... Він гравець, який нам знадобиться", – цитує Бараху Marca.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Валенсію з Брюгге в останній день трансферного вікна – іспанці орендували Романа до 30 червня 2024 року. Напередодні українець несподівано не потрапив у заявку на матч проти Альмерії (поєдинки проти Алавеса і Атлетіко просидів на лаві запасних), хоча до цього провів дві гри за збірну України – 64 хвилини проти Англії та 33 хвилини проти Італії.

Вже у середу, 27 вересня, Валенсія зіграє свій черговий матч у чемпіонаті Іспанії – в рамках 7-го туру Ла Ліги "кажани" прийматимуть Реал Сосьєдад. Початок зустрічі о 22:30 за Києвом.

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