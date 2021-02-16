"Велика перемога! Для мене важливий кожен гол. Нападник хоче довіри, і ви отримуєте її, якщо забиваєте. Це моя робота, тому я тут. Вся команда розраховує на мене.

Яремчук хет-триком і асистом допоміг Генту перервати триматчеву безвиграшну серію

Оджіджа-Офо віддав мені дві результативні передачі. Я дуже радий його поверненню. Він – дуже важлива ланка в команді, гравець, який думає нестандартно. Нападники дуже радіють, якщо в команді є хтось на кшталт Вадіса. Він – легенда цього клубу, це факт. Але я взаємодію і з Безусом, Ніангбо, Тіссудалі та іншими гравцями. З ними йде гладко. З Тіссудалі у мене такий же контакт, як був з Девідом і Депуатром у минулому сезоні. Це відчуття буде тільки рости.

Я хочу виступати краще в кожному сезоні. Наближається чемпіонат Європи, і це дуже важливе змагання, якого я дуже чекаю. Наступний матч з Мехеленом вирішальний. У них зараз хороший хід. На якій позиції ми можемо закінчити? Я поки не хочу про це думати. Тепер ми хочемо проводити матч за матчем, а потім подивимося. Ми рухаємося вперед, досягаємо прогресу і, з огляду на нашу ситуацію, можемо бути задоволені", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

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