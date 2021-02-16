У матчі 26-го туру чемпіонату Бельгії Мускрон на виїзді поступився Генту. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 26-й тур

Гент – Мускрон – 4:0

Голи: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тіссаудалі, 70

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Гент в останніх трьох матчах не знав смаку перемог, тож у поєдинку проти одного з аутсайдерів турнірної таблиці сам бог велів здобути три очки. Мускрон тримався до середини першого тайму, аж поки своє слово не сказав український форвард Роман Яремчук.

Наступного гола довелось чекати майже 45 хвилин – відзначився мароканський нападник Тарік Тіссаудалі. Проте уваги заслуговує не стільки сам гол, скільки передача, яку віддав Яремчук. Елегантно, п'ятою, на повній швидкості, через захисника, який буквально висів на українцеві. Справжня краса!

За 5 хвилин до закінчення матчу Роман відгукнувся на простріл партнера і з лінії воротарського майданчика оформив дубль.

А вже у доданий час наш легіонер вистрибнув вище за інших після подачі з кутового і головою записав до свого активу хет-трик, поставивши масну крапку у матчі.

Ще один українець Роман Безус вийшов зі стартових хвилин і на 65 хвилин був замінений.

Перемога принесла Генту 36 очок і залишила на дванадцятій сходинці, Мускрон з 26-ма пунктами – шістнадцятий.

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