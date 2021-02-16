"Великая победа! Для меня важен каждый гол. Нападающий хочет доверия, и вы получаете его, если забиваете. Это моя работа, поэтому я здесь. Вся команда рассчитывает на меня.

Яремчук хет-триком и ассистом помог Генту прервать трехматчевую безвыигрышную серию

Оджиджа-Офо отдал мне две результативные передачи. Я очень рад его возвращению. Он – очень важное звено в команде, игрок, который думает нестандартно. Нападающие очень радуются, если в команде есть кто-то вроде Вадиса. Он – легенда этого клуба, это факт. Но я взаимодействую и с Безусом, Ниангбо, Тиссудали и другими игроками. С ними идет гладко. С Тиссудали у меня такой же контакт, как был с Дэвидом и Депуатром в прошлом сезоне. Это ощущение будет только расти.

Я хочу выступать лучше в каждом сезоне. Приближается чемпионат Европы, и это очень важное соревнование, которого я очень жду. Следующий матч с Мехеленом решающий. У них сейчас хороший ход. На какой позиции мы можем закончить? Я пока не хочу об этом думать. Теперь мы хотим проводить матч за матчем, а потом посмотрим. Мы движемся вперед, достигаем прогресса и, учитывая нашу ситуацию, можем быть довольны", – цитирует Яремчука официальный сайт Гента.

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