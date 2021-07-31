Нападающий Гента Роман Яремчук стал еще ближе к переходу в Бенфику.

Украинца заметили на выходе из аэропорта Лисабона в сопровождении генерального директора Бенфики Руи Педро Браге, сообщает A Bola. Об этом свидетельствует и телеканал CMTV, который и зафиксировал Яремчука.

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Ранее сообщалось, что Бенфика контактировала с Гентом и согласовала сумму трансфера – 15 млн евро. Клубы должны договориться о последних деталях, чтобы окончательно закрыть сделку.

К слову, в прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча в составе Гента, записав в свой актив 23 гола и 8 ассистов.

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