Нападник Гента Роман Яремчук всерйоз розраховує покинути "буйволів". Українець вже дав зрозуміти, що не хоче продовжувати виступи у Лізі Жупіле – форвард збірної України досі не повернувся до табору бельгійської команди після відпустки.

Рома повернулась до варіанту з трансфером Яремчука – українець має конкурента з Росії

Гент не проти відпустити Яремчука, однак, хоче щонайменше 25 мільйонів євро за свого гравця, повідомляє Walfoot.

За інформацією Voetbalkrant, Рома, яка раніше претендувала на українця, знову повернулась до варіанту із підписанням Яремчука. Наш легіонер залишався для Жозе Моурінью, який особисто вніс Романа до списку трансферних побажань, планом Б, оскільки Особливий у першу чергу хотів бачити у своїй команді Сердара Азмуна із Зеніта. Проте іранський форвард нині дуже близький до переходу у Байєр, тож кандидатура українця знову вийшла на перший план.

Тепер залишалось з’ясувати, чи готові римляни задовольнити фінансові апетити Гента, який сподівається "зірвати джек-пот" на трансфері Яремчука.

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