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Яремчук пояснив, де збірна України повинна шукати мотивацію на матч проти Сербії

09:13 81 Читать на русском
Яремчук пояснив, де збірна України повинна шукати мотивацію на матч проти Сербії
Роман Яремчук / фото Євгена Кравса

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що в останній грі відбору на Євро-2020 проти Сербії українці повинні грати лише на перемогу.

 

"Як завжди, у збірну ми приїжджаємо в гарному настрої. Зараз він підкріплюється тим, що ми вирішили головне завдання і тепер спокійно готуємося до двох матчів – проти Естонії і завершальної грі у відборі на Євро-2020 з командою Сербії.

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Поки тренери нам не говорили, на кого і на що буде зроблений акцент в запорізькому матчі з естонцями. Всі готові до будь-яких рішень, адже ми довіряємо Андрію Миколайовичу і нашому штабу збірної.

Сто відсотків, що ми відповідально підійдемо до матчу в Белграді. Перш за все – це наш рейтинг. Будемо ставити перед собою мету перемогти, навіть попри відсутність турнірної мотивації. Хотілося б ще раз порадувати наших уболівальників і завершити рік перемогою.

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Ми знаємо, що у сербів потужні фани, тому на нас чекає важка гра. Але поки про виїзд до Сербії думаємо менше, адже спочатку треба зіграти товариську гру з Естонією і також гідно представити Україну", – цитує Яремчука Команда 1.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка, яка вже гарантувала собі перше місце у своїй відбірковій групі, 14-го листопада в товариському матчі прийме Естонію, а 17-го – зіграє на виїзді свій останній матч відбору проти Сербії.

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Теги
Україна - Естонія Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020
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