Яремчук похизувався фото новонародженого сина

Нападник збірної України Роман Яремчук став батьком.

Вчора,19 липня, у Яремчука народився син. Сьогодні, 20 липня, Роман вперше опублікував фото з новонародженим в своєму Instagram.

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До слова, в активі Яремчука вже 6 забитих м'ячів у передсезонних матчах за Гент. В сезоні 2018/19 українець забив12 голів у 45-ти матчах.

Нагадаємо, у червні Роман забив і дебютні голи за збірну України – у ворота Сербії та Люксембургу.

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