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Гент Яремчука, Безуса та Пластуна офіційно зіграє у Лізі Європи, не посівши єврокубкове місце

18 липня 22:36 567 Читать на русском
Гент Яремчука, Безуса та Пластуна офіційно зіграє у Лізі Європи, не посівши єврокубкове місце
Роман Яремчук з партнерами / Гент

Бельгійський Мехелен не допущений до участі у Лізі Європи сезону 2019/2020.

Апеляціний комітет УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати бельгійський Мехелен на один сезон єврокубків, повідомляє офіційний сайт організації.

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Кубкового тріумфатора Бельгії нещодавно визнали причетним до фінансових махінацій. Зловживання пов'язані з підкупом гравців, суддів та організацією договірних матчів. Мехелен позбавили місця в Лізі Жупіле (команда в сезоні 2018/19 здобула перемогу в першому дивізіоні), відсторонили на рік від участі в Кубку Бельгії. Також команда почне новий сезон із -12 очок.

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Відтак, згідно зі статею 4.08 регламенту Ліги Європи, місце дискваліфікованої команди посяде та команда, яка здобула найвище місце у внутрішньому чемпіонаті після зони єврокубків. У цьому випадку – це Гент, за який виступають троє представників збірної України – Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

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Гент Гент Ліга Європи УЄФА Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Мехелен Мехелен Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун
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