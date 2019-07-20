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Яремчук похвастался фото новорожденного сына

20 июля 22:27 64 Читати українською
Яремчук похвастался фото новорожденного сына
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал отцом.

Вчера, 19 июля, у Яремчука родился сын. Сегодня, 20 июля, Роман впервые опубликовал фото с новорожденным в своем Instagram.

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К слову, в активе Яремчука уже 6 забитых мячей в предсезонных матчах за Гент. В сезоне 2018/19 украинец забил 12 голов в 45-ти матчах.

Напомним, в июне Роман забил и дебютные голы за сборную Украины – в ворота Сербии и Люксембурга.

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My son 19.07.2019️

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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Теги
Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук
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