Яремчук похвастался фото новорожденного сына

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал отцом.

Вчера, 19 июля, у Яремчука родился сын. Сегодня, 20 июля, Роман впервые опубликовал фото с новорожденным в своем Instagram.

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К слову, в активе Яремчука уже 6 забитых мячей в предсезонных матчах за Гент. В сезоне 2018/19 украинец забил 12 голов в 45-ти матчах.

Напомним, в июне Роман забил и дебютные голы за сборную Украины – в ворота Сербии и Люксембурга.

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