Форвард збірної України зробив хет-трик у матчі 11-го туру ліги Жупіле проти Васланд-Беверен (4:1). Тепер у активі Романа 45 голів за "буйволів". Він увійшов в топ-5 бомбардирів Гента з 1980 року, повідомляє ARAG KAAG.

Яремчук отримав подарунок від партнерів по Генту після першого хет-трику в кар'єрі

Відзначимо, що у п'ятірці, окрім Яремчука, є ще один чинний футболіст команди. Лоран Депуатр, який іде другим, вже забив 48 голів. На вершині розташувався Віскаал Ерік з цілком досяжними 57 забитими м'ячами.

Рейтинг бомбардирів Гента за останні 40 років:

1. Віскаал Ерік (1990-1995) – 57 голів

2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019 -...) – 48

3. Ервін Ванденберг (1990-1994) – 47

4. Александрос Какламанос (2000-2003) – 46

5. Роман Яремчук (2017 -...) – 45

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