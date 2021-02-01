Нападник Гента Роман Яремчук може покинути свій клуб ще під час зимового трансферного вікна.

Українець давно не приховує свого бажання покинути бельгійську команду. "Буйволи" ж хочуть зберегти Яремчука принаймні до завершення сезону. Вирішити ситуацію може Спортінг.

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Лісабонці саме шукають нападника і розглядають Романа як одного із кандидатів. Щоправда, пріоритетом "левів" є форвард Браги Паулінью. Якщо не вдасться підписати його, то Спортінг кине всі сили, що перевезти в Португалію Яремчука до закриття трансферного вікна, стверджує Record.

До слова, Яремчук перебрався у Бельгію влітку 2017 року. У нинішньому сезоні Ліги Жупіле 25-річний українець провів за "буйволів" 19 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

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