Украинец давно не скрывает своего желания покинуть бельгийскую команду. "Буйволы" же хотят сохранить Яремчука по крайней мере до конца сезона. Решить ситуацию может Спортинг.

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Лиссабонцы сейчас ищут нападающего и рассматривают Романа как одного из кандидатов. Правда, приоритетом "львов" является форвард Браги Паулиньо. Если не удастся подписать его, то Спортинг бросит все силы, чтобы перевезти в Португалию Яремчука до закрытия трансферного окна, утверждает Record.

К слову, Яремчук перебрался в Бельгию летом 2017 года. В нынешнем сезоне Лиги Жупиле 25-летний украинец провел за "буйволов" 19 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.

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