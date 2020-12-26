Кортрейк приймав Гент у 19 турі Ліги Жупіле. Звіт про матч за участю гравців збірної України читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 19 тур

Кортрейк – Гент – 1:0

Гол: Селемані, 49

Вилучення: Яремчук, 22

У 19 турі Ліги Жупіле зійшлися команди гравців збірної України – Кортрейк приймав Гент. У складі господарів вийшов Євген Макаренко, а у гостей – Роман Яремчук і Роман Безус. Ігор Пластун розпочав гру на лаві запасних.

Вже в середині першого тайму Гент залишився вдесятьох. Яремчук отримав пряму червону картку за поштовх суперника. Незрозуміла агресія Романа змусила його партнерів грати в меншості більшу частину поєдинку. Кортрейк реалізував чисельну перевагу в дебюті другої половини гри – Селемані елегантним ударом з лінії штрафного вразив дальній кут. Цей гол став єдиним у матчі. Макаренко та Безус відіграли весь поєдинок, а Пластун так і не з'явився.

Гент перервав переможну триматчеву серію та опустився на 9 місце таблиці з 25 очками. Кортрейк набрав 26 пунктів і обійшов "буйволів", піднявшись на 8 сходинку.

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