Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации наказал украинца дисквалификацией на один матч за прямую красную карточку в поединке против Кортрейка (0:1), сообщает Twitter учреждения.

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Также Роман Яремчук получил один матч дисквалификации условно и штраф в размере 1 тысячи евро. Еще 500 евро 25-летний форвард заплатит, если до 29 декабря 2021 года получит красную карточку в чемпионате Бельгии.

Напомним, украинца удалили на 22 минуте поединка против команды Евгения Макаренко за толчок в спину соперника, когда тот находился без мяча.

К слову, в текущем сезоне в активе Романа Яремчука 22 поединка за Гент, в которых он отметился 11 голами и 4 ассистами.

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