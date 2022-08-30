Ввечері 29 серпня Роман Яремчук покинув Бенфіку і підписав 4-річний контракт із Брюгге, ставши найдорожчим гравцем в історії чемпіонів Бельгії. Загальна сума трансферу українця з урахуванням бонусів може скласти 19 мільйонів євро.

Яремчук офіційно став гравцем Брюгге за рекордні гроші в історії клубу

У складі Брюгге Яремчук обрав 70-й номер, а клуб вже презентував новачка у чорно-синій формі. Під ним номером українець ще не грав – у Динамо він носив 41-й і 20-й, в Олександрії мав "десятку". У Генті Роман грав під 17-м, який згодом змінив на "сімку", а в Бенфіці виступав з 15-ю на спині. Останні три матчі перед від'їздом з Лісабона Яремчук носив "дев'ятку", яка звільнилася після продажу Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль.

Під 9-м номером у Брюгге виступає Ферран Жутгла, який є вихованцем Барселони. "Сімку" носить данець Андреас Сков Ольсен. Нова команда Яремчука гратиме в групі ЛЧ, де її суперниками стануть Байєр, Атлетіко і Порту.