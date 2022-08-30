Брюгге на своєму офіційному сайті підтвердив підписання українця. Контракт розрахований на 4 роки.

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Раніше інсайдери повідомили, що Брюгге заплатить Бенфіці 16 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами. Це новий трансферний рекорд чинних чемпіонів Бельгії. У складі "чорно-синіх" виступає ще один представник збірної України – захисник Едуард Соболь. Брюгге гратиме в групі ЛЧ, де суперниками стануть Байєр, Атлетіко і Порту.

Нагадаємо, Яремчук знайомий з Лігою Жупіле за 4 сезонами в Генті. Минулого літа українець перейшов у Бенфіку за 17 млн євро, однак закріпитися не зумів – 9 голів і 5 асистів у 47 матчах за "орлів".

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