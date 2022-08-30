Нападающий сборной Украины определился с номером, под которым будет выступать в новой команде.

Вечером 29 августа Роман Яремчук покинул Бенфику и подписал 4-летний контракт с Брюгге, став самым дорогим игроком в истории чемпионов Бельгии. Общая сумма трансфера украинца с учетом бонусов может составить 19 миллионов евро.

Яремчук официально стал игроком Брюгге за рекордные деньги в истории клуба

В составе Брюгге Яремчук выбрал 70-й номер, а клуб уже представил новичка в черно-синей форме. Под ним номером украинец еще не играл – в Динамо он носил 41-й и 20-й, в Александрии была "десятка". В Генте Роман играл под 17-м, который впоследствии сменил на "семерку", а в Бенфике выступал с 15-й на спине. Последние три матча перед отъездом из Лиссабона Яремчук носил "девятку", которая освободилась после продажи Дарвина Нуньеса в Ливерпуль.

Под 9-м номером в Брюгге выступает Ферран Жутгла, являющийся воспитанником Барселоны. "Семерку" носит датчанин Андреас Сков Ольсен. Новая команда Яремчука будет играть в группе ЛЧ, где ее соперниками станут Байер, Атлетико и Порту.