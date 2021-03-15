Чемпионат Бельгии, 28-й тур

Гент – Брюгге – 0:4

Голы: Дост, 52, 67, Кетеларе, 63, Перес, 81

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Брюгге на выезде устроил для Гента настоящий ад. Если еще до перерыва хозяева даже атаковали больше соперника, то второй тайм подопечные Ванхазебрука полностью провалили.

Гости отметились 4-мя мячами, Гент даже не смог ответить голом престижа. В стартовом составе "пострадавших" вышли сразу два представителя сборной Украины – Роман Яремчук и Роман Безус, последнего тренер заменил на 69-й минуте. За гостей в старте появился Эдуард Соболь, но в перерыве украинца заменили.

Победа закрепила Брюгге лидером турнирной таблицы, Гент остался на 11-й строчке.

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