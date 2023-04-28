Яремчук тренувався індивідуально, що свідчить про те, що українець не зіграє проти Генка. Наставник Брюгге Рік Де Міл розповів про ситуацію в команді.

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"Б’юкенен, Нільсен, Аудор і Хендрі вибули з травм у недільній грі. Яремчук дуже хворий і перебуває під сумнівом. Цього тижня він тренувався індивідуально", – наводить слова Де Міла офіційний твіттер Брюгге.

До слова, Брюгге зустрінеться з Генком вже в неділю, 30 квітня. Генк наразі є лідером першості, а Брюгге посідає четверте місце.

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