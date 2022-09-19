Сьогодні, 19 вересня, збірна України прибула у Глазго, де вже 21 вересня зіграє проти Шотландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У командному автобусі, який стояв на злітно-посадковій смузі, на партнерів уже чекав Роман Яремчук. У готелі Crowne Plaza до гравців приєдналася решта легіонерів. Перше заняття на шотландській землі відбулося на полі стадіону Firhill, що є домівкою для клубу місцевого Чемпіоншипу Partick Thistle. На цьому полі "синьо-жовті" вже раніше тренувалися – трохи більше року тому, у день гри 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Роман Яремчук і Тарас Качараба мали лише відновлювальну пробіжку навколо поля. А от Віталій Миколенко, який провів учора повний матч за Евертон в АПЛ, отримав незначне ушкодження і лікарі вирішили, що йому краще сьогодні відпочити. Вже завтра медичний штаб команди зробить обстеження й визначить стан його готовності.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, о 18:00 відбудеться прес-конференція Олександра Петракова і Андрія Ярмоленка, а за півгодини "синьо-жовті" проведуть відкрите тренування.

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