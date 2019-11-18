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Яремчук назвав аспект, через який збірній України було складно грати проти Сербії

10:06 1084 Читать на русском
Яремчук назвав аспект, через який збірній України було складно грати проти Сербії
Роман Яремчук (праворуч) / фото: УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився думкою про матч кваліфікації Євро-2020 проти Сербії (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Сербія нас не здивувала. Нічого в них особливого немає. Тільки є футболісти з великими якостями: Тадіч, Мітровіч.

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Матч при порожніх трибунах. Складно грати при такій атмосфері, важко себе налаштувати. Але закінчили з хорошим настроєм. Жодної поразки – такого ще не було у відбірному циклі збірної України", – сказав Яремчук в ефірі ПроФутбол.

Додамо, що трибуни стадіону Райко Мітіч в Белграді розраховані на 55 тисяч глядачів. Однак під час поєдинку Сербія – України на арені були присутні лише близько 7 тисяч уболівальників.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Сербія - Україна Роман Яремчук Роман Яремчук
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