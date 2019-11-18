Яремчук назвав аспект, через який збірній України було складно грати проти Сербії

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився думкою про матч кваліфікації Євро-2020 проти Сербії (2:2).

"Сербія нас не здивувала. Нічого в них особливого немає. Тільки є футболісти з великими якостями: Тадіч, Мітровіч.

Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фото

Матч при порожніх трибунах. Складно грати при такій атмосфері, важко себе налаштувати. Але закінчили з хорошим настроєм. Жодної поразки – такого ще не було у відбірному циклі збірної України", – сказав Яремчук в ефірі ПроФутбол.

Додамо, що трибуни стадіону Райко Мітіч в Белграді розраховані на 55 тисяч глядачів. Однак під час поєдинку Сербія – України на арені були присутні лише близько 7 тисяч уболівальників.

"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна