Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фото

Вчора, 17 листопада, національна команда повернулася до України після завершального матчу кваліфікації проти Сербії.

Підопічні Андрія Шевченка, вирвавши нічию проти сербів – 2:2, вперше в історії збірної України завершили відбір без жодної поразки.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

В аеропорту "Бориспіль" команду і тренерський штаб зустріли численні вболівальники з національними прапорами, оваціями й скандуваннями: "Молодці! Україна! Браво!" – повідомляє прес-служба УАФ.

"Синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, випередивши чинних чемпіонів континенту – Португалію. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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