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Яремчук назвал аспект, из-за которого сборной Украины было сложно играть против Сербии

10:07 101 Читати українською
Яремчук назвал аспект, из-за которого сборной Украины было сложно играть против Сербии
Роман Яремчук (справа) / фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о матче квалификации Евро-2020 против Сербии (2:2).

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Сербия нас не удивила. Ничего в них особенного нет. Только есть футболисты с большими качествами: Тадич, Митрович.

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Матч при пустых трибунах. Сложно играть при такой атмосфере, трудно себя настроить. Но закончили с хорошим настроением. Ни одного поражения – такого еще не было в отборочном цикле сборной Украины", – сказал Яремчук в эфире ПроФутбол.

Добавим, что трибуны стадиона Райко Митич в Белграде рассчитаны на 55 тысяч зрителей. Однако во время поединка Сербия – Украина на арене присутствовали лишь около 7 тысяч болельщиков.

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Сборная Украины Евро-2020 Украина Украина Сербия - Украина Роман Яремчук Роман Яремчук
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