Яремчук назвал аспект, из-за которого сборной Украины было сложно играть против Сербии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о матче квалификации Евро-2020 против Сербии (2:2).

"Сербия нас не удивила. Ничего в них особенного нет. Только есть футболисты с большими качествами: Тадич, Митрович.

Сборной Украины устроили теплый прием после триумфального завершения отбора на Евро-2020 – атмосферные фото

Матч при пустых трибунах. Сложно играть при такой атмосфере, трудно себя настроить. Но закончили с хорошим настроением. Ни одного поражения – такого еще не было в отборочном цикле сборной Украины", – сказал Яремчук в эфире ПроФутбол.

Добавим, что трибуны стадиона Райко Митич в Белграде рассчитаны на 55 тысяч зрителей. Однако во время поединка Сербия – Украина на арене присутствовали лишь около 7 тысяч болельщиков.

"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина