Товариський матч

Брюгге – КФС Хейст – 22:0

Голи: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Б'юкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83. 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одої, 63, Сандра, 74, Хомма, 76

Брюгге поглумився з аматорської команди. Роман Яремчук вийшов у перерві, коли рахунок вже був 9:0.

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Українець вирішив стати головним героєм свята, оформивши секста-трик. За весь минулий сезон у нападника Брюгге було стільки ж результативних дій – 2 голи+4 асисти. Фанати мають сподівання, що Яремчук нарешті виправдає рекордні 17 млн євро, які платили Бенфіці.

Новий офіційний сезон для Романа і компанії розпочнеться вже 27 липня матчем кваліфікації Ліги конференцій проти данського Орхуса.

1 гол Яремчука

️ 46' | 0️⃣ - #KFCCLU



Yaremchuk kopt de tiende tegen de touwen! pic.twitter.com/RJhQgY9jPJ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

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️ 52' | 0️⃣ - 1️⃣2️⃣ #KFCCLU



Yaremchuk scoort opnieuw met het hoofd! pic.twitter.com/edUjC6mBP3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

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