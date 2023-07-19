Яремчук настріляв 6 голів за тайм – Брюгге розірвав суперника з рахунком 22:0
Брюгге Романа Яремчука влаштував гольову вечірку у черговому спарингу.
Товариський матч
Брюгге – КФС Хейст – 22:0
Голи: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Б'юкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83. 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одої, 63, Сандра, 74, Хомма, 76
Брюгге поглумився з аматорської команди. Роман Яремчук вийшов у перерві, коли рахунок вже був 9:0.
Яремчук може покинути Брюгге – бельгійський тренер оцінив перспективи форварда збірної України в клубі
Українець вирішив стати головним героєм свята, оформивши секста-трик. За весь минулий сезон у нападника Брюгге було стільки ж результативних дій – 2 голи+4 асисти. Фанати мають сподівання, що Яремчук нарешті виправдає рекордні 17 млн євро, які платили Бенфіці.
Новий офіційний сезон для Романа і компанії розпочнеться вже 27 липня матчем кваліфікації Ліги конференцій проти данського Орхуса.
1 гол Яремчука
2
3
4
5
6
Ліга чемпіонів: Кочергін розгромно виграв під "Путін х**ло", Коваль крокує далі, виліт двох українців у серії пенальті