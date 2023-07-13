"Зараз Дейла (головний тренер Брюгге – прим.) намагається вселити впевненість у Яремчука. Тепер форвард має показати себе під час передсезонки.

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Якщо він не скористається шансом зараз, і виникнуть сумніви, то, можливо, буде розглянуто трансфер. Він отримував довіру від усіх минулих тренерів, але втрачав усі можливості", – зазначив Дьюрі в коментарі Krant van West-Vlaanderen.

Нагадаємо, українець перебрався у Брюгге рік тому, ставши рекордним трансфером в історії клубу. Втім, Роман не зумів відразу стати важливим гравцем команди. У минулому сезоні Яремчук 32 рази виходив на поле у футболці свого клубу, але спромігся забити лише 2 голи, а також віддав 4 асисти.

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