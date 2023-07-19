Яремчук настрелял 6 голов за тайм – Брюгге разорвал соперника со счетом 22:0
Брюгге Романа Яремчука устроил голевую вечеринку в очередном спарринге.
Товарищеский матч
Брюгге – КФС Хейст – 22:0
Голы: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Бьюкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83. 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одои, 63, Сандра, 74, Хомма, 76
Брюгге надругался над любительской командой. Роман Яремчук вышел в перерыве, когда счет уже был 9:0.
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Украинец решил стать главным героем праздника, оформив секста-трик. За весь прошлый сезон у нападающего Брюгге было столько же результативных действий – 2 гола+4 ассиста. Фанаты надеются, что Яремчук наконец-то оправдает рекордные 17 млн евро, которые платили Бенфике.
Новый официальный сезон для Романа и компании начнется уже 27 июля матчем квалификации Лиги конференций против датского Орхуса.
1 гол Яремчука
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