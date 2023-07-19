Товарищеский матч

Брюгге – КФС Хейст – 22:0

Голы: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Бьюкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83. 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одои, 63, Сандра, 74, Хомма, 76

Брюгге надругался над любительской командой. Роман Яремчук вышел в перерыве, когда счет уже был 9:0.

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Украинец решил стать главным героем праздника, оформив секста-трик. За весь прошлый сезон у нападающего Брюгге было столько же результативных действий – 2 гола+4 ассиста. Фанаты надеются, что Яремчук наконец-то оправдает рекордные 17 млн евро, которые платили Бенфике.

Новый официальный сезон для Романа и компании начнется уже 27 июля матчем квалификации Лиги конференций против датского Орхуса.

1 гол Яремчука

️ 46' | 0️⃣ - #KFCCLU



Yaremchuk kopt de tiende tegen de touwen! pic.twitter.com/RJhQgY9jPJ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

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️ 52' | 0️⃣ - 1️⃣2️⃣ #KFCCLU



Yaremchuk scoort opnieuw met het hoofd! pic.twitter.com/edUjC6mBP3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

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