Боси Брюгге розуміють, що їм не вдасться продати Яремчука за суму, яку бельгійці заплатили влітку 2022 року. Через це в українця є кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Voetbalkrant з посиланням на Het Nieuwsblad.

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Так, виконавчий директор клубу Вінсент Маннарт має намір залишити Яремчука в команді на наступний сезон, в надії на прогрес нападника. Сам Роман готовий ухвалити рішення, коли дізнається, чи працюватиме в Брюгге нинішній тренер Рік Де Міль, за роботи якого нападник зіграв лише 46 хвилин у березні. Також розглядається варіант з орендою Яремчука.

До слова, Роман зіграв загалом в 31 поєдинку за Брюгге, в яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

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