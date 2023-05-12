Боссы Брюгге понимают, что им не удастся продать Яремчука за сумму, которую бельгийцы заплатили летом 2022 года. Поэтому у украинца есть несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Voetbalkrant со ссылкой на Het Nieuwsblad.

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Так, исполнительный директор клуба Винсент Маннарт намерен оставить Яремчука в команде на следующий сезон, в надежде на прогресс нападающего. Сам Роман готов принять решение, когда узнает, будет ли работать в Брюгге нынешний тренер Рик Де Миль, при работе которого нападающий сыграл лишь 46 минут в марте. Также рассматривается вариант с арендой Яремчука.

К слову, Роман сыграл всего в 31 поединке за Брюгге, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.

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