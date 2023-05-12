Яремчук на распутье после провала в Брюгге – решение зависит от одного фактора
Нападающий Брюгге Роман Яремчук размышляет об уходе из бельгийского клуба.
Боссы Брюгге понимают, что им не удастся продать Яремчука за сумму, которую бельгийцы заплатили летом 2022 года. Поэтому у украинца есть несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Voetbalkrant со ссылкой на Het Nieuwsblad.
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Так, исполнительный директор клуба Винсент Маннарт намерен оставить Яремчука в команде на следующий сезон, в надежде на прогресс нападающего. Сам Роман готов принять решение, когда узнает, будет ли работать в Брюгге нынешний тренер Рик Де Миль, при работе которого нападающий сыграл лишь 46 минут в марте. Также рассматривается вариант с арендой Яремчука.
К слову, Роман сыграл всего в 31 поединке за Брюгге, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.
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