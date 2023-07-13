"Сейчас Дейла (главный тренер Брюгге – прим.) пытается вселить уверенность в Яремчука. Теперь форвард должен показать себя во время предсезонки.

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Если он не воспользуется шансом сейчас, и возникнут сомнения, то, возможно, будет рассмотрен трансфер. Он получал доверие от всех прошлых тренеров, но упускал все возможности", – отметил Дьюри в комментарии Krant van West-Vlaanderen.

Напомним, украинец перебрался в Брюгге год назад, став рекордным трансфером в истории клуба. Впрочем, Роман не сумел сразу стать важным игроком команды. В прошлом сезоне Яремчук 32 раза выходил на поле в футболке своего клуба, но смог забить лишь 2 гола, а также отдал 4 ассиста.

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