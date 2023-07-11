У вівторок, 11 липня, стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як розпочався перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів 2023/24. Перший раунд кваліфікації, перші матчі

Урарту (Вірменія) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – 0:1

Гол: Сенич, 89

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан) – 1:2

Голи: Гомес, 25 – Джіджа, 58, Бензія, 90+4

Жальгіріс (Литва) – Струга (Північна Македонія) – 0:0

Олімпія Любляна (Словенія) – Вальмієра (Латвія) – 2:1

Голи: Нукіч, 42, Руй Педро, 74 – Діоп, 87

Ракув (Польща) – Флора (Естонія) – 1:0

Гол: Кочергін, 54

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) – 0:4

Голи: П'єрро, 41, 57, Девід, 45+3, Халайлі, 79

Балкані (Косово) – Лудогорець (Болгарія) – 2:0

Голи: Кореніца, 45+1, Зиба, 55

Клаксвік (Фарерські острови) – Ференцварош (Угорщина) – 0:0

Партизані (Албанія) – БАТЕ (Білорусь) – 1:1

Голи: Цара, 66 – Антілевський, 58

Шемрок Роверс (Ірландія) – Брейдаблік (Ісландія) – 0:1

Гол: Муміновіч, 39

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Ігровий день стартував у Вірменії, де Урарту приймав боснійський Зріньскі. В основі господарів вийшов Євген Цимбалюк (отримав жовту картку), а Іван Зотько розпочав у запасі, де і провів весь матч. Урарту переважав, але свої моменти вірменська команда змарнувала, за що поплатилася наприкінці гри. Гол Сенича приніс боснійцям виїзну перемогу. До слова, у складі Зріньскі з'явився нападник Маріо Чуже, який свого часу грав за СК Дніпро-1.

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Пізній гол приніс перемогу гостям і в матчі між Лінкольн Ред Імпс та Карабахом. Гібралтарці відкрили рахунок, однак Карабах по перерві перевернув гру, забивши двічі у відповідь.

За Вальмієру, яка у Словенії протистояла Олімпії, вийшов Іван Желізко – півфіналіст Євро-2023 у складі молодіжної збірної України. Півзахисник з'явився з перших хвилин, а незадовго до перерви його команда пропустила. У другому таймі Олімпія подвоїла перевагу, але Вальмієра вже без Желізка (українця замінили) таки забила свій гол. 2:1 – перший матч за словенцями. До слова, на заміну у Вальмієрі вийшов Ріфет Капіч, який щойно перейшов із Кривбаса.

Владислав Кочергін вийшов у основі Ракува на гру проти естонської Флори. Саме українець відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного. Щоправда, хавбеку чемпіонів Польщі допоміг рикошет. 1:0 – гол Кочергіна став єдиним і приніс Ракуву домашню перемогу.

Матч на Мальті між Хамрун Спартанс і Маккабі Хайфа був перерваний. Гості спокійно вели 2:0, але втрутилися уболівальники, через неналежну поведінку яких гру призупинили. Так звані "фанати" Маккабі закидали фаєрами прихильників господарів. Пауза тривала майже 45 хвилин, а після відновлення гри гості забили ще двічі.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters - chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W — Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98) July 11, 2023

Ігор Пластун потрапив у старт Лудогорця на матч проти Балкані, але команда українця зазнала фіаско, програвши 0:2. Екс-захисник збірної України отримав жовту картку.

В інших поєдинках вівторка Брейдаблік в Ірландії здолав Шемрок Роверс, Партизані та БАТЕ розійшлися миром. У матчах Жальгіріс – Струга і Клаксвік – Ференцварош жодна з команд так і не забила.

Матчі-відповіді першого раунду кваліфікації будуть зіграні 18 і 19 липня. СК Дніпро-1, який представляє Україну у кваліфікації ЛЧ, стартує у другому раунді. Суперником віце-чемпіона УПЛ стане грецький Панатінаїкос.