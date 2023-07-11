Ліга чемпіонів, кваліфікація: Кочергін голом приніс перемогу Ракуву, інші українці зазнали невдачі – всі результати
У вівторок, 11 липня, стартував перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як розпочався перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ліга чемпіонів 2023/24. Перший раунд кваліфікації, перші матчі
Урарту (Вірменія) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – 0:1
Гол: Сенич, 89
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
Голи: Гомес, 25 – Джіджа, 58, Бензія, 90+4
Жальгіріс (Литва) – Струга (Північна Македонія) – 0:0
Олімпія Любляна (Словенія) – Вальмієра (Латвія) – 2:1
Голи: Нукіч, 42, Руй Педро, 74 – Діоп, 87
Ракув (Польща) – Флора (Естонія) – 1:0
Гол: Кочергін, 54
Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) – 0:4
Голи: П'єрро, 41, 57, Девід, 45+3, Халайлі, 79
Балкані (Косово) – Лудогорець (Болгарія) – 2:0
Голи: Кореніца, 45+1, Зиба, 55
Клаксвік (Фарерські острови) – Ференцварош (Угорщина) – 0:0
Партизані (Албанія) – БАТЕ (Білорусь) – 1:1
Голи: Цара, 66 – Антілевський, 58
Шемрок Роверс (Ірландія) – Брейдаблік (Ісландія) – 0:1
Гол: Муміновіч, 39
Ігровий день стартував у Вірменії, де Урарту приймав боснійський Зріньскі. В основі господарів вийшов Євген Цимбалюк (отримав жовту картку), а Іван Зотько розпочав у запасі, де і провів весь матч. Урарту переважав, але свої моменти вірменська команда змарнувала, за що поплатилася наприкінці гри. Гол Сенича приніс боснійцям виїзну перемогу. До слова, у складі Зріньскі з'явився нападник Маріо Чуже, який свого часу грав за СК Дніпро-1.
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Пізній гол приніс перемогу гостям і в матчі між Лінкольн Ред Імпс та Карабахом. Гібралтарці відкрили рахунок, однак Карабах по перерві перевернув гру, забивши двічі у відповідь.
За Вальмієру, яка у Словенії протистояла Олімпії, вийшов Іван Желізко – півфіналіст Євро-2023 у складі молодіжної збірної України. Півзахисник з'явився з перших хвилин, а незадовго до перерви його команда пропустила. У другому таймі Олімпія подвоїла перевагу, але Вальмієра вже без Желізка (українця замінили) таки забила свій гол. 2:1 – перший матч за словенцями. До слова, на заміну у Вальмієрі вийшов Ріфет Капіч, який щойно перейшов із Кривбаса.
Владислав Кочергін вийшов у основі Ракува на гру проти естонської Флори. Саме українець відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного. Щоправда, хавбеку чемпіонів Польщі допоміг рикошет. 1:0 – гол Кочергіна став єдиним і приніс Ракуву домашню перемогу.
Матч на Мальті між Хамрун Спартанс і Маккабі Хайфа був перерваний. Гості спокійно вели 2:0, але втрутилися уболівальники, через неналежну поведінку яких гру призупинили. Так звані "фанати" Маккабі закидали фаєрами прихильників господарів. Пауза тривала майже 45 хвилин, а після відновлення гри гості забили ще двічі.
Ігор Пластун потрапив у старт Лудогорця на матч проти Балкані, але команда українця зазнала фіаско, програвши 0:2. Екс-захисник збірної України отримав жовту картку.
В інших поєдинках вівторка Брейдаблік в Ірландії здолав Шемрок Роверс, Партизані та БАТЕ розійшлися миром. У матчах Жальгіріс – Струга і Клаксвік – Ференцварош жодна з команд так і не забила.
Матчі-відповіді першого раунду кваліфікації будуть зіграні 18 і 19 липня. СК Дніпро-1, який представляє Україну у кваліфікації ЛЧ, стартує у другому раунді. Суперником віце-чемпіона УПЛ стане грецький Панатінаїкос.