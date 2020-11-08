Брюгге під час літнього трансферного вікна був зацікавлений у підписанні українського форварда.

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Як повідомляє Voetbal 24, Яремчук теж був не проти такого переходу, але сторони не змогли домовитись. Наразі невідомо, наскільки далеко зайшли перемовини та чи спробує Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь, підписати 24-річного гравця знову – взимку або влітку.

Зауважимо, Роман під час останнього трансферного вікна відкрито заявляв про бажання покинути Гент. У поточному сезоні в активі нападника 14 матчів у футболці "буйволів" у всіх турнірах, сім голів та три асисти. До слова, чинний контракт Яремчука з Гентом розрахований до червня 2023 року.

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