Провідний статистичний портал Opta визнав Романа Яремчука найкращим футболістом бельгійської першості за підсумками жовтня.

Яремчук піднявся у топ-5 бомбардирів Гента за 40 років – вершина в зоні досяжності

За минулий місяць у чемпіонаті Бельгії форвард Гента та збірної України провів 4 матчі, в яких зумів відзначитись 6-ма голами та асистом.

Нагадаємо, Роман захищає кольори Гента з літа 2017-го. Протягом кількох місяців у Яремчука був конфлікт з керівництвом бельгійського клубу через бажання 24-річного українця змінити команду.

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