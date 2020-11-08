Брюгге во время летнего трансферного окна был заинтересован в подписании украинского форварда.

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Как сообщает Voetbal 24, Яремчук тоже был не против такого перехода, но стороны не смогли договориться. Пока неизвестно насколько далеко зашли переговоры и попытается ли Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь, подписать 24-летнего игрока снова – зимой или летом.

Заметим, Роман во время последнего трансферного окна открыто заявлял о желании покинуть Гент. В текущем сезоне в активе нападающего 14 матчей в футболке "буйволов" во всех турнирах, семь голов и три ассиста. К слову, действующий контракт Яремчука с Гентом рассчитан до июня 2023 года.

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