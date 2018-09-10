Яремчук: Хотів би пограти в Італії

Нападник бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук розповів про пропозиції від інших клубів.

"Хотів би пограти в Італії. Я кайфував від Наполі, коли там був Саррі. У них там нападник міг забити 30-35 м'ячів за сезон. Подобається та атмосфера. Коли я був молодий, то ріс на цих емоціях, коли там грав Шевченко.

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Влітку я вже міг перейти в один з топ-5 чемпіонатів, але для себе вирішив, що ще хочу залишитися в Генті. До зими або до літа. Подивимося, як будуть розвиватися події. Все залежить від мене і мого прогресу.

Чемпіонат Бельгії – це один рівень, а в чемпіонаті з топ-п'ятірки все по-іншому. Потрібно бути готовим як фізично, так і психологічно", – розповів Яремчук в ефірі програми Профутбол.

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