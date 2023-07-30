Яремчук отримував шанси на контрольних матчах у міжсезоння, проте через схему, яку використовує тренер, та через конкурентів на позиції (Ігор Тьяго та Ферран Хутгла) українця відпустять в оренду, повідомляє Voetbalnieuws.

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Раніше наставник Ронні Дейла запевняв, що надаватиме шанси Роману, якщо він буде в команді. "Мої двері також завжди відкриті для всіх. І поки гравець показує, що він гідний моєї довіри, я ніколи не зачиню двері. Так, я також говорю про Яремчука, якого я інтенсивно намагаюся повернути до колишнього рівня.

Роман ще не готовий, але поки він залишається гравцем Брюгге, я продовжуватиму намагатися. Яремчук ще тут, так, двері для нього не закриті, поки він не піде або не буде відданий в оренду, це вірно".

Нагадаємо, що минулий сезон для українця вийшов провальним – 2 голи та 3 асисти в 27 матчах за Брюгге.

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