Насичений день Ліги конференцій добіг кінця. Читайте звіт про матчі за участю українських легіонерів.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

АПОЕЛ – Войводіна – 2:1

Голи: Квілітая, 32, Двалі, 65 – Зукіч, 56

Кальмар – Пюнік – 1:2

Голи: Тренсков, 44 – Юрічіч, 55, Браво, 81

Кечкемет – Рига – 2:1

Голи: Суходовскі, 52, Палінкаш, 85 – Контрерас, 86

Фарул – Урарту – 3:2

Голи: Белуце, 27, Мазілу, 45+4, Лар'є, 90+5 – Максименко, 23, Зотько, 38

ЧФР Клуж – Адана Демірспор – 1:1

Голи: Хефте, 6 – Стамбулі, 77

Брюгге – Орхус – 3:0

Голи: Б'юкенен, 10, Ріц, 45, Ветлесен, 76

Осієк – Залаегерсег – 1:0

Гол: М'єрес, 90+1

Хапоель Беер-Шева – Паневежис – 1:0

Гол: Еліас, 35

Лех – Жальгіріс Каунас – 3:1

Голи: Хотіч, 11, Міліч, 41, Муравський, 45+2 – Фасе, 57

Сутьєска – Санта-Колома – 2:0

Голи: Шалетіч, 24, Стріковіч, 73

У парі АПОЕЛ – Войводіна визначається потенційни суперник Ворскли, якщо та здолає Ділу. Кіпріоти на своєму полі вирвали мінімальну перевагу.

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Кальмар приймав Пюнік, який має на контракті відразу трьох українців. Щоправда, на поле вийшов лише Братков. Вакуленко вже давно поза складом, а Карасюк просидів у запасі. Вірмени гостьовою перемогою зробили серйозну заявку на прохід у наступний раунд.

Михайло Месхі відіграв другий тайм за Кечкемет і допоміг здолати Ригу. Іван Зотько пішов ще далі – забив за Урарту потужним ударом зі штрафного. Втім, йому і Цимбалюку довелося терпіти поразку від Фарула, за який відзначився екс-динамівець Тудор Белуце.

GOAL! Farul Constanta 1-2 Urartu (38 Ivan Zotko)@FootballReprt

lovely strike pic.twitter.com/aOXmgY6le6 — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

Євген Коноплянка поки не помічник Клужу, але його партнери вирвали нічию проти набитого зірками Адана Демірспора (Нані, Стамбулі, Беланда, головний тренер Патрік Клюйверт). Те саме стосується Брюгге – бельгійці розбили Орхус і без травмованого Романа Яремчука.

Осієк з Драмбаєвим вирвав мінімальну перемогу над Залаегерсегом. У Щедрого і Мірошника ситуація протилежна – їхній Паневежис не впорався з Хапоелем Б-Ш. Андрій Карвацький вийшов на кінцівку, але нічим не зміг зарадити Жальгірісу проти Леха. Санта-Колома Андрія Марковича близька до прощання з єврокубками. Українець відіграв весь матч, який завершився поразкою від Сутьєски 0:2.

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